В Саратовской области коронавирусом заразились еще 103 человека

Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Саратовской области Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Саратовской области на утро 5 сентября зарегистрировано 103 новых случая заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб региона, больше всего заражений подтверждено в Саратове — 70 человек.

Еще шесть случаев произошло в Александрово-Гайском районе, в Балаковском и Энгельсском — по пять. В девяти районах — по три и менее.

Всего с начала пандемии в Саратовской области оказались заражены 12 863 человека.

Выздоровели за сутки 102 человека, а всего — 8 344 зараженных.

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