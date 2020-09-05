«Газель» с прицепом застряла под «мостом глупости» в Саратове

Автомобиль застрял под мостом в Саратове. Фото Evgeny Zakharov

Автомобиль «Газель» застрял в Саратове под мостом на улице Вокзальная, в районе перинатального центра №3.

Об этом сообщил очевидец под именем Evgeny Zakharov в соцсети.

«Газель» была с прицепом, груженным вещами. Как назвал очевидец — с баулами.

Напомним, под этим мостом автомобили застревают нередко. Высота пролета 2,5 метра не позволяет там проехать габаритным машинам. Поэтому его называют «мост глупости». Причем, судя по присланному очевидцем фото, «Газель» вполне могла бы пройти под мостом, однако помешали именно привязанные сверху баулы.

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