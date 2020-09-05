Два человека пострадали в ночной аварии на Чернышевского

Ночью на улице Чернышевского в Саратове столкнулись «Лада Гранта» и Ford Focus.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла напротив дома №221а.
21-летний водитель иномарки в 01:10 нарушил правила проезда перекрестков. Машины столкнулась с «Ладной Гранта», которой управлял 43-летний водитель.
Два пассажира отечественного авто — 27-летний мужчина и 23-летняя девушка — были госпитализированы.
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