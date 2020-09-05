В Саратове мотоциклист протаранил припаркованный Hyundai и попал в больницу

Вечером 4 сентября в ДТП в Заводском районе Саратова попал мотоциклист.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 18:20 напротив дома №1 по улице Брянская.

Водитель мотоцикла, 19-летний юноша, не справился с управлением. Он врезался в припаркованный автомобиль Hyundai i30.

Мотоциклист был госпитализирован.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.