Самоизоляцию в Саратовской области продлили до 20 сентября

Пожилым людям предписано оставаться дома
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До 20 сентября в Саратовской области продлевается режим самоизоляции.
Он распространяется на лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями, например, сахарных диабетом или патологиями органов дыхания.
Руководителям организаций, где есть такие сотрудники, рекомендовано отправить их на удаленный режим работы.
Напомним, вчера, 4 сентября, председатель правительства Александр Стрелюхин подписал постановление, в котором, в частности, снимается запрет работы кинотеатров.
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