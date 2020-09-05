Самоизоляцию в Саратовской области продлили до 20 сентября

Пожилым людям предписано оставаться дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 20 сентября в Саратовской области продлевается режим самоизоляции.

Он распространяется на лиц старше 65 лет и для людей с хроническими заболеваниями, например, сахарных диабетом или патологиями органов дыхания.

Руководителям организаций, где есть такие сотрудники, рекомендовано отправить их на удаленный режим работы.

Напомним, вчера, 4 сентября, председатель правительства Александр Стрелюхин подписал постановление, в котором, в частности, снимается запрет работы кинотеатров.

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