Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли почти на 40% в январе-августе

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По оперативной информации, в январе-августе 2020 года на Приволжской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено около 58,1 тыс. гружёных и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 39,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во внутреннем сообщении перевезено 18,2 тыс. ДФЭ (+9,1% к аналогичному периоду прошлого года), в транзитном – 22,1 тыс. ДФЭ (рост в 3 раза), в экспортном – 10,9 тыс. ДФЭ (+3,7%), в импортном – 7 тыс. ДФЭ (+2,6%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 46,8% и составило 45,2 тыс. ДФЭ. В них перевезено около 814,2 тыс. тонн грузов (+17,4%), в том числе:

- химикатов и соды – 18,2 тыс. ДФЭ (+3,3% к уровню 2019 года);

- промышленных товаров народного потребления – 7 тыс. (рост в 6 раз);

- метизов – 5,2 тыс. (рост в 15 раз);

- цветных металлов – 3,1 тыс. (рост в 2,5 раза);

- черных металлов – 2,9 тыс. (-16,3%);

- продовольственных товаров – 2,6 тыс. (-11,2%);

- нефти и нефтепродуктов – 1,5 тыс. (+20,5%).

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствующая размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м

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