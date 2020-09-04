Снятие ограничений в Саратовской области: возобновляют работу кинотеатры

Возобновляют работу кинотеатры в Саратовской области.

Соответствующее постановление подписал председатель правительства области Александр Стрелюхин.

Для кинотеатров разработан ряд ограничений, например, они смогут запускать в зал не более 30% от общей вместимости зрителей. Также должны быть проведены все санитарно-эпидемиологические мероприятия.

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