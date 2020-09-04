На 3-й Дачной заработал фонтан

Фонтан открылся на 3-й Дачной Фото: Мария Франко

В Ленинском районе Саратова появилась зона отдыха. Завершена реконструкция площади на 3-й Дачной, перед ДК «Россия».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», вечером 4 сентября состоялся запуск фонтана. Посмотреть на зрелище собрались множество взрослых и детей.

На площади теперь появились лавочки, вазоны, фонари. Там заменили плитку, высадили клены, ели, туи, можжевельник, спирею, розы. Газон засеян на территории более 240 кв. метров.

Работы велись в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Площадь была благоустроена Фото: Екатерина Семенова

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