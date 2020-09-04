Ярмарки выходного дня в Саратове будут работать на пяти рынках

В Саратове откроются сельхозярмарки Фото: Екатерина Семенова

В Саратове завтра, 5 сентября, откроются сельхозярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, они будут работать на пяти точках.

С восьми утра начнут торговлю сельхозпроизводители на рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, на ярмарках в Комсомольском поселке и Елшанке, а также на «ТК на Топольчанской».

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