Ярмарки выходного дня в Саратове будут работать на пяти рынках

В Саратове откроются сельхозярмарки
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове завтра, 5 сентября, откроются сельхозярмарки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, они будут работать на пяти точках.
С восьми утра начнут торговлю сельхозпроизводители на рынке в поселке Юбилейный, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, на ярмарках в Комсомольском поселке и Елшанке, а также на «ТК на Топольчанской».
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