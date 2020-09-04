Валерий Радаев призвал не допускать появления новых обманутых дольщиков

В правительстве Саратовской области в пятницу, 4 сентября, состоялось традиционное совещание с обманутыми дольщиками.

По словам губернатора Валерия Радаева, уже удалось добиться решения по 32 долгостроям при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Остался только один дом, на Федоровской, 1. Если до конца года будет решена и эта проблема, то ситуация с обманутыми дольщиками закроется.

Однако есть опасения, что появятся новые. Валерий Радаев призвал приложить все усилия, чтобы этого не случилось.

Глава региона отметил, что сейчас Саратовская область – одна из лучших по решению проблемы обманутых дольщиков.

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