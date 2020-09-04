В ДТП около Саратова пострадал водитель Opel Astra

Фото областной ГИБДД

Сегодня, 4 сентября, в Саратовском районе в ДТП пострадал 35-летний водитель Opel Astra.

- Авария случилась в 16:00 в Саратовском районе, на дороге Саратов — Тепловка — Базарный Карабулак, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пострадавший попал в больницу. Обстоятельства выясняются.

Фото областной ГИБДД

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