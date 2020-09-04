В саратовской школе откроется «Менделеевский класс»

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Сегодня в режиме онлайн-конференции состоялось родительское собрание, на котором обсуждались организационные вопросы проекта «Менделеевские классы».

Проект создается в сотрудничестве Федерального экологического оператора, РХТУ им. Д.И. Менделеева, ряда школ и вузов, среди которых Саратовский технический университет им. Ю.А. Гагарина и школа поселка Михайловский из Саратовской области.

В рамках данной инициативы в нескольких школах появятся экспериментальные «Менделеевские классы», которые будут заниматься по передовым образовательным программам по химии, физике и математике.

Специальные классы создаются для формирования ранней профориентации школьников и организации системы предпрофессиональной подготовки. В образовательном плане проект реализуется силами Федерального научно-образовательного консорциума «Передовые ЭкоТехнологии», в который вошли ведущие вузы России. Предполагается, что выпускники «Менделеевских классов» усилят кадровый потенциал в сфере экологии (утилизации и переработки отходов).

По замыслу участников проекта, школьники «Менделеевских классов» будут иметь приоритет при поступлении в вузы-участники проекта.

Как рассказал ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга, возглавляемый им университет и другие вузы участники подготовили учебные программы и методику преподавания для «Менделеевских классов» с учетом усиленного преподавания химии и математики. Кроме того, учеников обеспечат наборами химической посуды и всеми необходимыми пособиями.

По его словам, знания в естественно-научных областях сделают выпускников конкурентоспособными во многих отраслях: «Стоит задача «заразить» ребят химией, физикой, сделать так, чтобы они связали свою дальнейшую жизнь с этими предметами».

- Знания таких предметов, как химия и математика дают самые широкие возможности для расширения сферы деятельности в будущем. Эти знания пригодятся для поступления в вузы, которые готовят кадры для работы на самых современных и сложных объектах по всей России, – отметила советник Управления по реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Наталья Хижная.

Пока «Менделеевские классы» будут созданы на базе 8-х классов школ в Иркутской, Кировской, Саратовской, Курганской области и Республики Удмуртия. Один из них – в МОУ «Средняя общеобразовательная школа муниципального образования поселок Михайловский» Саратовской области.

На собрании родителям учеников, которые будут заниматься в «Менделеевских классах», рассказали о деталях и формате реализации проекта, представили учебный план по дисциплинам.

Система обучения в экспериментальных классах будет модульная. Школы будут тесно сотрудничать с промышленными предприятиями. А ученики смогут не просто получать знания по самым передовым образовательным программам, но и уже со школьной скамьи попробовать себя в научной деятельности.

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