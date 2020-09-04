НКО Саратовской области выиграли почти 9 млн президентских грантов

Семь некоммерческих организаций Саратовской области выиграли президентские гранты.

Как сообщает Фонд президентских грантов, они участвовали в специально конкурсе для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением коронавируса.

Всего было разыграно 2 млрд рублей между 900 НКО. Саратовские проекты получили почти 9 млн рублей.

Самую большую сумму из них получил проект «Мы рядом. Мы поможем» благотворительного фонда «Александр Невский» — 2 988 900 рублей. За время реализации проекта организация собирается организовать работу по соцподдержке не менее 200 семей, воспитывающих детей-инвалидов в Саратовской области.

Проект «Доноры Поволжья — помощь рядом» организации «Донор Волга» выиграл 2 910 985 рублей. Эти деньги пойдут на поддержку не менее 10 тыс. доноров крови в Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске и Балашове.

Также почти 1,88 млн рублей получит Покровская Епархия. Благодаря проекту будет развиваться система оказания социально-правовой, материальной, психологической и духовной поддержки семьям с детьми до 16 лет и беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Победителями стали и другие проекты Саратовской области.

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