Четверо мужчин успели украсть инструменты на 300 тыс рублей в Энгельсе

Оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии задержали четырех жителей Энгельса, которые по ночам тайком крали электроинструменты и оборудование.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, чужое имущество они перепродавали через сайты бесплатных объявлений или сбывали скупщикам.

Сумма похищенного имущества со складов и производственных организаций превысила отметку в 300 тысяч рублей.

Установлено, что мужчины причастны к пяти кражам, возбуждено уголовное дело.

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