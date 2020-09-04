Четверо мужчин успели украсть инструменты на 300 тыс рублей в Энгельсе

Оперативники вместе с сотрудниками Росгвардии задержали четырех жителей Энгельса, которые по ночам тайком крали электроинструменты и оборудование.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, чужое имущество они перепродавали через сайты бесплатных объявлений или сбывали скупщикам.
Сумма похищенного имущества со складов и производственных организаций превысила отметку в 300 тысяч рублей.
Установлено, что мужчины причастны к пяти кражам, возбуждено уголовное дело.
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