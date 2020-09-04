В Саратове – четыре очага бешенства

В Саратове начался второй этап вакцинации от бешенства животных.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении ветеринарии области, ветеринарные врачи будут делать прививки бесплатно. Для этого они выезжают в отдаленные микрорайоны города по графику.

Кроме того, за бесплатной прививкой можно обратиться самостоятельно в участковые ветеринарные лечебницы Саратова: на улицах Огородная, 31Б, Соколовая, 314, Шехурдина, 1.

За первый этап вакцинации от бешенства в Саратове и Энгельсе было привито около тысячи животных: домашнего скота и питомцев.

В Управлении ветеринарии подчеркнули, что в 2020 году в области зарегистрирован рост заболеваемости бешенством животных в два раза. Сейчас в Саратове четыре очага инфекции: в районе СНТ «Южный-1», СНТ «Силикатчик», на улицах Антонова и Увекская.

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