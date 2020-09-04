В Саратовском районе меняют асфальт на дороге до Трещихи

В Саратове рабочие асфальтируют дорогу до Трещихи, по которой курсирует автобус №4.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, также идут работы на улице Миротворцева и Вишневом проезде.

На улицах Школьная и Центральная устанавливают бордюрный камень.

Завершены работы на 5-м Крекингском проезде. Там заменено 3,4 тыс. кв. метров дорожного полотна.

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