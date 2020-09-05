В Саратовской области будет теплая погода без осадков

В Саратовской области сегодня, 5 сентября, ожидается теплая погода без дождей.

- Будет переменная облачность. Температура днем составит +21…+26 градусов. В Саратове — +22…+24 градуса, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Ветер будет дуть с северо-востока и востока со скоростью 5–10 м/с, местами по области пройдут порывы до 13 м/с.

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