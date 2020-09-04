Коллектив инклюзивного танца из Саратова победил в международном конкурсе

Фото министерства труда и социальной защиты области

Студия инклюзивного танца «Вдохновение» областного центра адаптации и реабилитации инвалидов из Саратова вошла в число победителей VIII международного танцевального фестиваля Inclusive Dance.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и соцзащиты области, конкурс проходил онлайн. На него подали заявки 90 коллективов из пяти стран и 34 регионов России.

В жюри были эксперты из России, Нидерландов, Италии, Великобритании и других стран. Они высоко оценили композицию «Для тебя» саратовского коллектива и присудили звание лауреата I степени.

Теперь «Вдохновение» приглашают поучаствовать в VIII Международном благотворительном танцевальном фестивале «Inclusive Dance», который пройдет в Москве в октябре.

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