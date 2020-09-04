Дворец водных видов спорта в Саратове откроют 20 декабря

Идет строительство дворца водных видов спорта в Саратове Фото: Мария Франко

Дворец водных видов спорта в Саратове строят по международным стандартам.

Как сообщил на выездном заседании председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Олег Гейн, это позволит проводить здесь состязания международного уровня.

Во время выездного заседания было отмечено, что пятилетняя задержка строительства объекта принесла и свои плюсы: в итоге город получит современный плавательный комплекс с лучшим оборудованием.

Олег Гейн отметил, что сейчас заключен договор с новой подрядной организацией. Дважды в день — утром и вечером — зампред правительства Роман Бусаргин проводит здесь планерки, где ему отчитываются о проделанной работе.

Дворец планируют открыть 20 декабря.

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