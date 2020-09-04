Вместо работы жительница Красноармейска получила от мошенников кредит

Жительницу Красноармейска обманули, когда она хотела выйти на работу.

- В отделе полиции 34-летняя женщина рассказала, что ей позвонила неизвестная и предложила поработать дистанционно. Для этого нужно было скачать приложение и прислать фото паспорта, банковской карты, в том числе ее оборотной стороны, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Зайдя в приложение банка, гражданка обнаружила оформленный на нее кредит в 93 573 рубля, которые списали мошенники.

Полиция проводит проверку и просит граждан ничего не устанавливать на телефон по указке неизвестных, не раскрывать пароли и коды из СМС, а также цифры на обратной стороне карты.

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