На Черниговской росгвардейцы поймали наркомана с веществами

В Ленинском районе Саратова росгвардейцы поймали наркомана.
- Правоохранители задержали 32-летнего гражданина на улице Черниговская. В присутствии понятых сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у мужчины свертки с наркотиками, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.
Сам злоумышленник рассказал, что приобрел вещества для себя. По данному факту возбудили дело.
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