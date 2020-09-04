На Черниговской росгвардейцы поймали наркомана с веществами

В Ленинском районе Саратова росгвардейцы поймали наркомана.

- Правоохранители задержали 32-летнего гражданина на улице Черниговская. В присутствии понятых сотрудники следственно-оперативной группы изъяли у мужчины свертки с наркотиками, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии.

Сам злоумышленник рассказал, что приобрел вещества для себя. По данному факту возбудили дело.

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