Из машины на Пугачева рецидивист вытащил сумку с 30 тысячами рублей

Во Фрунзенском районе Саратова полиция вчера, 3 сентября, раскрыла автокражу.

- С заявлением вечером 3 мая 2019 года обратился 40-летний мужчина. Он рассказал, что из Peugeot на улице Пугачева неизвестный вытащил сумку с документами и 30 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители возбудили дело и спустя 15 месяцев нашли подозреваемого. Им оказался следственно-арестованный за разбой 34-летний мужчина.

Он уже имеет не один срок за кражи, признался и в этой. Похищенное у него не изъяли, деньги гражданин потратил.

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