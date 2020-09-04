С чердака в Саратове мужчина украл бензопилу за 14 тысяч рублей

В Волжском районе Саратова полиция раскрыла кражу бензопилы.

- В отдел 30 августа обратился 54-летний мужчина и рассказал, что преступление произошло в период с 22:00 28 августа по 09:00 30 августа, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Оказалось, что неизвестный с чердака по улице Соколовогорская похитил бензопилу Stihl MS 180 C-BE за 13 990 рублей.

По подозрению задержали 47-летнего безработного, ранее привлекавшегося за угрозу убийством.

Мужчина признался в содеянном, ему выписали подписку о невыезде. Выяснилось, что бензопилу он сдал в ломбард за 400 рублей.

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