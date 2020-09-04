В Аткарске мужчина забил жену до смерти из-за ее подозрений в измене

В Аткарске Саратовской области осудили 35-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

- Мужчина и его 39-летняя жена, поссорившись, стали жить раздельно. Женщина 22 марта попросила супруга купить продукты. Он выполнил просьбу и пришел к ней домой. Там были знакомые, вместе они стали пить. Позже гости ушли, а злоумышленник остался ночевать, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Следующим вечером семейная пара стала ссориться из-за подозрений женщины в неверности мужа. В ответ на оскорбления мужчина избил потерпевшую кулаками по голове, рукам и телу.

Пострадавшая скончалась на месте, а злоумышленник ушел. Тело погибшей нашли полицейские. Судмедэкспертиза установила, что она умерла от тупой травмы головы с кровоизлиянием головного мозга.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд отправил его на восемь лет в колонию строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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