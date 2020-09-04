Сотрудницу саратовского банка оштрафовали за хищение

В Саратове 29-летнюю сотрудницу банка признали виновной в хищении.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, женщина присвоила 35 тыс. рублей.

Установлено, что женщина трудилась специалистом по обслуживанию частных лиц в одном из банков. Ей на хранение были переданы наличные деньги. 18 января 2020 года она забрала из персонального контейнера вверенные средства и потратила их.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД региона.

Во время следствия женщина признала вину, раскаялась и возместила ущерб.

Суд прекратил уголовное преследование и оштрафовал женщину на пять тыс. рублей.

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