Одному из умерших от коронавируса в Саратовской области мужчин было всего 29 лет

Стали известны подробности о скончавшихся от коронавируса жителях Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения области, оба умерших были мужчинами.

Одному из них было 29 лет. Симптомы заболевания появились после возвращения из другого региона. Его отправили в стационар на лечение и назначили комплексную интенсивную терапию, поместили на аппарат искусственной вентиляции легких. Однако состояние пострадавшего ухудшалось, у него развился сепсис, появились тромбоэмболические осложнения. В итоге через 12 суток в стационаре, восемь из которых он находился на ИВЛ, мужчина скончался.

Течение заболевания осложнялось артериальной гипертензией и ожирением экзогенно-конституционального типа.

Второй мужчина скончался в возрасте 61 года. Он провел в стационаре пять суток, двое из которых — на ИВЛ. Пациент также страдал артериальной гипертензией и ожирением.

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