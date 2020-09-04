Дворец водных видов спорта в Саратове введут до конца года

Дворец водных видов спорта сдадут до конца года. Фото Марии Франко
Дворец водных видов спорта в Саратове должны ввести в эксплуатацию до конца года.
Об этом во время выездного заседания по контролю за ходом возведения рассказал Олег Гейн, председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Саратовской области.
Он отметил, что сейчас на объекте ежедневно трудятся 160–170 человек и 8–12 единиц техники. Однако в ближайшие дни высвободятся рабочие, которые задействованы на благоустройстве. Это позволит с 20 сентября обеспечить ежедневный выход до 200 человек.
На объекте будет ежедневно работать до 200 человек. Фото Марии Франко
- Это нам позволяет, как мы и планировали, до конца года ввести данный объект в эксплуатацию, — сказал он.
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