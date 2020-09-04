Саратовцы чаще всего ищут книги о «Гарри Поттере», «Ведьмаке» и Стивена Кинга

В Саратовской области вырос спрос на книги.

- По сравнению с прошлым годом — на 42%, а по России — на 38%. Продавать их стали активнее на 24%, — рассказал сервис объявлений «Авито».

Такая динамика объясняется трендом на передачу книг, а также тем, что во время пандемии многие разобрали шкафы.

Жители Саратова, как и всей России, чаще всего ищут на сайте объявлений детские книги, собрание сочинений и энциклопедии.

При этом самой популярной книгой по запросам на платформе стала серия «Гарри Поттер». Ажиотаж связан в том числе с тем, что с рук часто можно взять сагу в старом переводе, в отличие от магазинов.

В Саратове на первом месте в топ-3 также стоит «Гарри Поттер», на втором произведения Стивена Кинга, на третьем — цикл «Ведьмак».

Также россияне начали больше интересоваться виниловыми пластинками. В целом летом 2020 года спрос вырос на 56%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. В Саратове — на 71%.

Российские аудиофилы предпочитают рок-музыку. На первом месте запросов в категории «Грампластинки» находится Pink Floyd, на второй — Queen, на третьем — «Гражданская оборона». Однако у жителей Саратова вместо последней группы в приоритете Depeche Mode.

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