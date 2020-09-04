Еще два жителя Саратовской области умерли от коронавируса

Два человека за сутки умерли от коронавируса в Саратовской области
Фото: Андрей АБРАМОВ
Две новых смерти от коронавируса зарегистрированы в Саратовской области.
Как сообщает оперативный штаб «СтопКоронавирус.рф», итого в регионе уже 79 смертей от COVID-19.
Напомним, на утро 4 сентября было зарегистрировано 102 заболевших.
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