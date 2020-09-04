В Саратове будут судить двух торговцев героином

В Саратове направлено в суд уголовное дело в отношении банды наркоторговцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, двух юношей 19 и 20 лет, будут судить за покушение на торговлю героином через интернет.

Следствие считает, что преступную этническую группу создал неустановленный гражданин. Члены банды занимались сбытом синтетических наркотиков, в том числе героина. В ее состав вошли двое граждан Таджикистана, которые делали закладки в малолюдных местах Саратова, а позже сообщали об этом координаторам.

В мае 2020 года, несмотря на конспирацию, правоохранители сумели пресечь деятельность злоумышленников. Из незаконного оборота изъято более 100 граммов героина.

Дело будет рассмотрено в Волжском районном суде.

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