Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Саратове наркомана лишили водительских прав

Суд посчитал, что мужчина не избавился от зависимости
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
КомментироватьОставить комментарий
Водителя лишили прав до излечения от наркозависимости

Водителя лишили прав до излечения от наркозависимости

Фото: Екатерина Семенова

В Саратове наркоман ездил на автомобиле.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, установлено, что 30-летний мужчина страдал наркоманией и при этом не был лишен водительских прав.

Фрунзенский районный суд лишил гражданина прав на управление автомобилем. После этого была подана апелляционная жалоба, но Саратовский областной суд отклонил доводы. Дело в том, что мужчина хоть и был снят с учета в наркологическом диспансере, но признаков его выздоровления не имеется.

Таким образом, мужчине не вернули права, пока он окончательно не излечится.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.