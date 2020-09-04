В Саратове наркомана лишили водительских прав

Водителя лишили прав до излечения от наркозависимости Фото: Екатерина Семенова

В Саратове наркоман ездил на автомобиле.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, установлено, что 30-летний мужчина страдал наркоманией и при этом не был лишен водительских прав.

Фрунзенский районный суд лишил гражданина прав на управление автомобилем. После этого была подана апелляционная жалоба, но Саратовский областной суд отклонил доводы. Дело в том, что мужчина хоть и был снят с учета в наркологическом диспансере, но признаков его выздоровления не имеется.

Таким образом, мужчине не вернули права, пока он окончательно не излечится.

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