На 2-й Дачной в Саратове сгорел Lexus

Фото Сергея Каменева из соцсети
В Ленинском районе Саратова сегодня ночью, 4 сентября, сгорел Lexus.
- Сигнал о пожаре на Деловой поступил в 00:30. На место выдвинулись пять человек и одна единица техники, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Площадь возгорания составила 5 кв. м. Причина устанавливается.
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