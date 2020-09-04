Фестиваль «Укек» в Саратове продлится три недели

Стали известны сроки проведения фестиваля «Укек» в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, он пройдет с 11 сентября по 4 октября.

Необычным станет его формат: в связи с продолжающимися ограничениями из-за коронавируса, мероприятия будут идти в онлайн-режиме на площадке парка «Россия — моя история».

Это же и является причиной столь длительного срока фестиваля — три недели. За это время пройдут мастер-классы реконструкторов, будут работать археологическая и историческая площадки, состоятся экскурсии, лекции, откроются выставки находок с Увекского городища. Кроме того, как обычно, будут открыты фотозоны, организованы игры, продажа сувениров. Желающие смогут принять участие в онлайн-мероприятиях.

- Главной особенностью фестиваля 2020 года станет мобильная игра «Археологический квест» с элементами дополненной реальности. Гостям будет доступно интерактивное погружение в «детективное» исследование тайн и загадок Укека, где они смогут сыграть за археолога и раскрыть «дело», датированное XIII или XIV веком, — рассказали организаторы.

Вход по предварительной записи по телефону: (8452) 69-50-34 и на сайте.

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