Две спортсменки из Саратова выиграли бронзу на чемпионате России

Вчера, 3 сентября, на чемпионате России и всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ две саратовских спортсменки завоевали бронзу.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Мария Медведева заняла третье место в дисциплине 200 метров на байдарке-одиночке. Также бронзу взяла Элеонора Ковальчук за преодоление дистанции 200 метров на каноэ-одиночке.

Соревнования проходят в Казани.

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