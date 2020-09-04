В Энгельсе женщина отправилась в колонию за грабеж

В Энгельсе Саратовской области вынесли приговор ранее судимой 33-летней женщине. Ее признали виновной в грабеже и самовольном оставлении места жительства в целях уклонения от административного надзора.

- Гражданка со знакомыми пила в одной из квартир города 1 апреля 2019 года. Она попросила у одного из мужчин смартфон, чтобы позвонить, а после разговора не вернула и ушла с ним оттуда, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Сумма ущерба составила 6 140 рублей.

Также выяснилось, что женщина дважды в целях уклонения от административного надзора покидала свое жилище.

Суд назначил злоумышленнице восемь месяцев колонии общего режима.

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