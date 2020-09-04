Татьяна Ерохина отмечает день рождения

Депутат Саратовской областной думы Татьяна Ерохина сегодня отмечает день рождения.

Она родилась 4 сентября в Красноармейске. Окончила Саратовскую государственную академию права, стала доцентом.

Татьяна Ерохина руководила Центром социального обслуживания населения по Волжскому району.

Также она возглавляла общественную приемную Дмитрия Медведева. В октябре 2017 года стала помощником Вячеслава Володина, председателя Государственной думы.

В областной думе Татьяна Ерохина входит в комитет по государственному строительству и местному самоуправлению.

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