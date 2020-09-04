В Энгельсе мужчина подрался с сыном бывшей жены и полицейским

В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор по делу о насилии в отношении сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 62-летний мужчина.

По версии следствия, днем 21 мая 2020 года он подрался с сыном бывшей жены, а также повредил припаркованный во дворе дома автомобиль.

На место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь, так как дебошир поранился. Его госпитализировали в медучреждение, но там мужчина обругал одного из правоохранителей, ударил кулаком по лицу.

На предварительном следствии мужчина признал вину и раскаялся. Его лишили свободы условно на полгода.

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