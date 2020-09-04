В Саратове пропал Роман Радаев

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В Саратове разыскивают 45-летнего Романа Радаева.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе волонтеров «Лиза Алерт», мужчина пропал 23 августа в Ленинском районе.

Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза серые.

На момент пропажи Роман был одет в черную ветровку, коричневую футболку в светлую полоску, бордовые джинсы, замшевые ботинки, голубую бейсболку.

Если вы видели этого мужчину, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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