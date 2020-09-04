Водитель «Приоры» погиб в столкновении с «КамАЗом» под Саратовом

На трассе в Татищевском районе Саратовской области утром 4 августа случилось смертельное ДТП.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГИБДД, авария произошла на 310-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.
По предварительным данным, в 07:30 «Лада Приора» столкнулась с «КамАЗом». Водитель легковушки скончался на месте.
ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии.
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