Красный Текстильщик предложил провести слушания на тему объединения с Саратовом

Сегодня, 3 сентября, в адрес главы Саратова Михаила Исаева, а также глав Саратовского района, Александровского и Багаевского муниципальных образований направлено решение Совета муниципального образования Красный Текстильщик. В нем говорится об инициировании процедуры преобразования вышеназванных территорий путем объединения с Саратовом.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии, Совет предлагает представительным органам всех пяти МО провести публичные слушания по данному вопросу и принять решение, которое потом направят председателю гордумы для рассмотрения депутатами.
Слушания пройдут в Красном Текстильщике 11 октября.
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