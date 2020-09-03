Построение гидромодели по инвестиционной программе КВС стабилизирует давление воды во всем городе

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» на протяжении нескольких недель в ходе выполнения плановых мероприятий на водопроводных комплексах осуществляет замену изношенного оборудования. Так, вчера при производстве работ на водокомплексе №1 осуществлялся монтаж регулирующего клапана, основное назначение которого: контроль давления и других параметров, обеспечивая эффективное регулирование технологических процессов.

Приобретение данных клапанов осуществлялось в ходе реализации инвестиционной программы ООО «КВС» и обусловлено дальнейшим построением гидравлической модели водопроводной сети также в ходе реализации инвестиционной программы.

Гидравлическое моделирование помогает оценивать реальные возможности существующей сети для подключений потребителей при новом строительстве, выявлять источники потерь воды и нерационального водопользования. Учитывая существующую динамику снижения водопотребления, имеется необходимость в выполнении гидравлического расчета на основные водоводы и водопроводные магистрали. Данный расчет даст возможность обоснованно принимать решения по уменьшению действующих диаметров водоводов и магистралей, ликвидации дублирующих участков магистралей, а также определить необходимые скорости, обеспечивающие качество воды.

Оптимизация работы водопроводной сети позволит снизить избыточное давление в водопроводных коммуникациях, тем самым уменьшить количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений.

При реализации данного проекта инвестиционной программы ООО «КВС» будет установлен автоматический суточный график поддержания давления воды на выходе с водопроводной насосной станции. Также появится возможность аварийного отключения ВНС непосредственно из диспетчерской службы при возникновении внештатной ситуации. Регулирование давления не только снизит потери воды, но даст и дополнительное время на замену изношенных трубопроводов.

На сегодняшний день концессионером уже подписан контракт на построение гидравлической модели с ООО «ЭКОИНФРАИНЖЕНЕРИНГ» на сумму 18,9 млн. рублей. Напомним, что в 2020 году по объектам ООО «КВС» заключены договоры в рамках инвестиционной программы на общую сумму 1,3 млрд рублей.

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