В Саратовской области «Диктант Победы» впервые прошел в онлайн-режиме

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Свыше четырех тысяч жителей Саратовской области приняли участие в акции «Диктант Победы. Помимо этого все желающие могли написать «Диктант Победы» дистанционно – на сайте диктантпобеды.рф. Кстати, возможность пройти этот тест онлайн еще осталась, воспользоваться ей и проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны могут все желающие.

Для наибольшего удобства и безопасности граждан количество площадок в этом году было увеличено – на территории Саратовской области их работало 87, из них четыре в Саратове.

Депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская написала диктант на площадке Саратовского государственного музея боевой и трудовой славы.

- В этом году вместе со мной диктант писала моя дочь, ученица седьмого класса. Она специально не села рядом со мной, чтобы не было искушения увидеть мои ответы и ориентироваться на них. И пусть не на все вопросы она уверенно ответила, в данном случае главное не победа, главное – участие, которое само по себе помогает лучше вникнуть в героические страницы Великой Отечественной войны, – прокомментировала Юлия Литневская.

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