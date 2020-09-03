«Нельзя забывать этот урок истории»: депутат Андрей Воробьев написал «Диктант Победы»

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Сегодня, 3 сентября, в России празднуют 75-летие со дня окончания Второй Мировой войны. В честь юбилея в регионах страны проводится «Диктант Победы».

В акции принял участие депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев («Единая Россия»). Он написал диктант в школе №32 Энгельса.

- Нельзя забывать этот урок истории. Нельзя, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Считаю своим долгом участие в такой акции и призываю к этому каждого. Все желающие могут проверить свои знания на сайте диктантпобеды.рф, – сказал парламентарий.

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