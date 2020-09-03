Двое жителей Татарстана погибли в столкновении с грузовиком на саратовской трассе

Фура столкнулась с легковушкой
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Балашовском районе два человека погибли в аварии с автомобилем Kia Rio и грузовиком Iveco.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось в 15:40 на 547-м километре трассы Р22 Каспий М4 Дон – Тамбов – Волгоград – Астрахань.
В аварии на месте погибли 66-летний водитель и 60-летняя пассажирка легковушки – жители Татарстана.
Авария случилась на трассе в Балашовском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
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