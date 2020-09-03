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Более четырех тысяч саратовцев написали «Диктант Победы»

За 45 минут нужно было ответить на 25 вопросов
Дарья ВостриковаДарьяВострикова
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Саратовцы написали "Диктант Победы"

Саратовцы написали "Диктант Победы"

Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской области 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, прошел «Диктант Победы».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», тысячи желающих проверить свои знания собрались в музее боевой и трудовой славы. Однако «Диктант Победы» прошел еще в парке «Россия – Моя История», в гимназии №108, лицее №58 - всего по области было организовано 87 площадок. Участие в патриотической акции приняли 4 358 человек.

"Диктант Победы" можно было написать в музее боевой и трудовой славы

"Диктант Победы" можно было написать в музее боевой и трудовой славы

Фото: Дарья Вострикова

Участие в диктанте приняли известные саратовцы. Например, губернатор Валерий Радаев побывал в парке «Россия – Моя История», а депутат Государственной думы Николай Панков - в лицее №2 Балакова.

Для того, чтобы ответить на 25 вопросов диктанта участника отвели 45 минут. Кроме того, можно было написать «Диктант Победы» заочно на сайте диктантпобеды.рф.

На вопросы было отведено 45 минут

На вопросы было отведено 45 минут

Фото: Дарья Вострикова

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