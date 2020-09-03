Более четырех тысяч саратовцев написали «Диктант Победы»

Саратовцы написали "Диктант Победы"
Фото: Дарья Вострикова
В Саратовской области 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, прошел «Диктант Победы».
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», тысячи желающих проверить свои знания собрались в музее боевой и трудовой славы. Однако «Диктант Победы» прошел еще в парке «Россия – Моя История», в гимназии №108, лицее №58 - всего по области было организовано 87 площадок. Участие в патриотической акции приняли 4 358 человек.
"Диктант Победы" можно было написать в музее боевой и трудовой славы
Фото: Дарья Вострикова
Участие в диктанте приняли известные саратовцы. Например, губернатор Валерий Радаев побывал в парке «Россия – Моя История», а депутат Государственной думы Николай Панков - в лицее №2 Балакова.
Для того, чтобы ответить на 25 вопросов диктанта участника отвели 45 минут. Кроме того, можно было написать «Диктант Победы» заочно на сайте диктантпобеды.рф.
На вопросы было отведено 45 минут
Фото: Дарья Вострикова
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