Более четырех тысяч саратовцев написали «Диктант Победы»

Саратовцы написали "Диктант Победы" Фото: Дарья Вострикова

В Саратовской области 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, прошел «Диктант Победы».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», тысячи желающих проверить свои знания собрались в музее боевой и трудовой славы. Однако «Диктант Победы» прошел еще в парке «Россия – Моя История», в гимназии №108, лицее №58 - всего по области было организовано 87 площадок. Участие в патриотической акции приняли 4 358 человек.

"Диктант Победы" можно было написать в музее боевой и трудовой славы Фото: Дарья Вострикова

Участие в диктанте приняли известные саратовцы. Например, губернатор Валерий Радаев побывал в парке «Россия – Моя История», а депутат Государственной думы Николай Панков - в лицее №2 Балакова.

Для того, чтобы ответить на 25 вопросов диктанта участника отвели 45 минут. Кроме того, можно было написать «Диктант Победы» заочно на сайте диктантпобеды.рф.

На вопросы было отведено 45 минут Фото: Дарья Вострикова

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