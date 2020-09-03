Речь о закрытии Саратовской области на карантин не идет: Роспотребнадзор развеял слухи

Жители Саратовской области обеспокоены возможным введением серьезных ограничительных мер в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

На брифинге в Минздраве начальник отдела эпиднадзора Роспотребнадзора Галина Архипова разъяснила, что таких мер пока никто не предлагал.

- Закрыть область на какой-то карантин – речи об таком пока не шло. Наоборот, хочется, чтобы все стабилизировалось, чтобы были сняты ограничения и мы перешли на третий этап, – подчеркнула она.

При этом, по словам Галины Архиповой, следует соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания, чтобы число заражений сокращалось. Напомним, сегодня в регионе зафиксировано 108 случаев, что связано со вспышкой в Вольском районе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.