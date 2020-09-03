Соцработники в Саратовской области вышли на улицы против терроризма

Сегодня, 3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, социозащитные учреждения Саратовской области провели памятные мероприятия.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минтруда области, КЦСОН Петровского района провели онлайн-акцию «Дерево мира».

В течение двух недель дети из семей, состоящих на социальном обслуживании, участвовали в интерактивных беседах, уроках мужества и творческих занятиях, а педагоги рассказывали им об опасности терроризма и предлагали написать пожелания на бумажных ладошках, чтобы создать символичное «Дерево Мира».

Теперь каждый посетитель центра может прочитать их на объекте в холле.

В Ивантеевском районе соцработники вышли на улицы города, раздавая листовки, чтобы напомнить прохожим об опасности распространения террористической идеологии.

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