Балаковская АЭС: вместе поддержим чистоту в ландшафтном парке

.

Ландшафтный парк у судоходного канала в г. Балаково Саратовской области получил романтичное название «Летний парк».

Непосредственно к благоустройству новой рекреационной зоны Балаковская АЭС приступила лишь весной прошлого года, но уже приезжают сюда балаковцы и гости города, чтобы пройтись по его дорожкам.

- Меня впечатлил этот красивый парк на берегу канала, который возник на пустыре, – поделился впечатлениями житель Саратова Александр Маркин. – Рад, что в родном для меня городе продолжается благоустройство. Уверен, что теперь буду приезжать сюда чаще.

В конце августа атомщики провели здесь первый субботник. В нем приняли участие 60 работников атомной станции, все были обеспечены перчатками для уборки и дополнительными защитными масками, а также необходимым инвентарем. Транспортная служба АЭС предоставила два автопогрузчика и самосвал для вывоза мусора. Участники субботника собирали мусор, сухие ветки, косили траву, разравнивали землю в тех местах, где оставила следы техника, задействованная в благоустройстве.

Поддерживать порядок на этой обширной территории – теперь общая забота. Руководство атомной станции обращается к балаковцам с просьбой вместе сохранить созданную парковую зону, убирать за собой мусор и не заезжать в парк на автомобилях.

.

Стоит отметить, что Балаковская АЭС продолжит работы по благоустройству парковой зоны и в будущем. А пока в планах – посадить здесь как можно больше культурных растений.

К завершению лета в центре парка уже декорирована зона ландшафтного дизайна, по всей территории проложены экологичные прогулочные дорожки, посажены декоративные деревья и кустарники, установлены крытые шестиугольные беседки, скамейки и урны. Возвели входные группы, которые позволяют заходить на его территорию с трех разных сторон. С каждым годом Летний парк будет все уютней и удобней для прогулок и активного отдыха.

Несмотря на то, что парк и получил название «Летний», он будет доступен для активного отдыха не только в теплое время года, но и весной и осенью.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.