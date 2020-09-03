Опубликовано видео нападения на мясокомбинат под Энгельсом

Следственный комитет РФ опубликовал видео нападения на мясокомбинат в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области.

Напомним, сегодня фигурантам был вынесен приговор. Они приговорены к срокам в 6, 10 и 20 лет лишения свободы в колонии общего и строгого режима.

На видео один из обвиняемых рассказал, как именно он с сообщником проник на территорию предприятия и как произошло убийство.

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