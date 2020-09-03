Убийство на мясокомбинате в селе Генеральское: вынесен приговор

Суд вынес приговор напавшим на мясокомбинат в Энгельсском районе. Фото пресс-службы Саратовского областного суда

В Саратовской области вынесен приговор четырем мужчинам, напавшим на мясокомбинат в селе Генеральское Энгельсского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, в зависимости от роли, каждого из них признали виновными в краже, разбое, убийстве и пособничестве.

Напомним, преступление было совершено в июле 2019 года. Двое мужчин, 24 и 42 лет, решили ограбить мясокомбинат. Для этого они заранее начали следить за территорией, выяснили график работы кассы, наметили пути отхода, в интернете изучили способы вскрытия сейфов. Кроме того, завербовали 25-летнего знакомого, который работал в организации, узнавая через него необходимую информацию.

Фото пресс-службы Саратовского областного суда

Ночью 13 июля двое злоумышленников проникли на территорию комбината. Однако их заметили охранник и один из сотрудников. Злоумышленники отрыли стрельбу и смертельно ранили 63-летнего сторожа. После этого несостоявшиеся грабители сбежали, но вскоре были задержаны полицией и Росгвардией.

В ходе расследования было установлено, что они вместе с еще одним знакомым, 22-летним жителем села Подстепное, в мае 2019 года обокрали дом. Добычей стала электроника, бытовая техника, мебель, посуда на общую сумму более 533 тыс. рублей.

Суд приговорил злоумышленников к срокам от 3 до 20 лет. Один из них отправлен в колонию строгого режима, остальные – общего. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на три млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Злоумышленники получили сроки от 3 до 20 лет. Фото пресс-службы Саратовского областного суда

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.